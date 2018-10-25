Дальнему Востоку увеличат инвестрасходы: Путин подписал ряд поручений

Владивосток, , 08:48 — REGNUM Обеспечение мер поддержки на Дальнем Востоке прописано в перечне поручений, утверждённых президентом РФ Владимиром Путиным. В их числе увеличение расходов инвестиционного характера, расширенное субсидирование авиабилетов, финансирование единовременных выплат на детей, выравнивание цен на электричество и создание механизма долгосрочного регулирования тарифов, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании опубликованного на сайте Кремля документа.

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Президентом поручено прописать в федеральных бюджетах на 2020 и 2021 годы доведение инвестиционных расходов на мероприятия в регионах ДФО до 5,5%. Эти средства будут распределяться на создание объектов на Дальнем Востоке с учётом целесообразности их создания и предполагаемой загрузки. Кроме того, для того чтобы получить федеральные деньги, регионам ДФО будет необходимо подготовить проектную документацию и подтвердить готовность финансировать эксплуатацию создаваемых объектов за свой счёт.

Помимо этого, дальневосточные регионы получат деньги на оказание поддержки семьям с детьми — выплаты будут осуществляться при рождении первого, второго, третьего и последующего ребёнка, а также на снижение ипотечной ставки для тех, у кого есть дети.

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Правительству поручено изменить нормативы господдержки по предоставлению жилья в соответствии с фактическими ценами на квадратные метры в регионах ДФО и предусмотреть дополнительное финансирование на субсидирование перелётов с распространением этих льгот на многодетных родителей.

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В перечне мер поддержки также прописано выравнивание тарифов на электрическую энергию, природный газ и воду для новых проектов на Дальнем Востоке, а также обеспечение модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и пропускной способности аэропортов регионов ДФО.

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Есть и частные задачи, такие, как организация регулярного транспортного сообщения между полуостровом Камчатка, портами Сахалина, Магаданской области, Приморского края и портопунктами Курильских островов; обеспечение синхронизации сроков начала работы пунктов пропуска Кани-Курган и Нижнеленинское с моментом ввода в эксплуатацию пограничных мостовых переходов Благовещенск — Хэйхэ и Нижнеленинское — Тунцзян. Поручено также успеть развить портовую инфраструктуру в регионах ДФО к завершению второго этапа модернизации БАМа и Транссиба.

Что касается конкретных регионов, то Минфину РФ поступило распоряжение проработать вопрос об обеспечении сбалансированности бюджета Еврейской автономной области с учётом необходимости её участия в реализации национальных проектов, Минтрансу — провести диагностику автодорог в Амурской области на предмет их соответствия нормативам.

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Как сообщало ИА REGNUM, выступая в сентябре на полях IV Восточного экономического форума, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания Национальной программы развития Дальнего Востока.

«Задачи, которые стоят перед нами в развитии Дальнего Востока, настолько масштабны, что требуют работы на десятилетия вперёд. Я давно говорю, что нам нужна Национальная программа по развитию Дальнего Востока. И такая программа будет создана. Правительство России получит задание совместно с регионами Дальнего Востока проработать эту программу. А учитывая важность этого документа, он будет утвержден президентом России», — сказал Владимир Путин.

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