Сочи, Краснодарский край, 26 октября, 2018, 02:49 — ИА Регнум. Поисково-спасательный отряд находится в состоянии готовности в связи с наводнением в Сочи (Краснодарский край), сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

23.mchs.gov.ru Потдопление в Краснодарском крае

По состоянию на 21:00 мск в Сочи работал 71 человек из личного состава МЧС, задействовано 14 единиц техники. От наносов очищено 15 придомовых территорий.

«В готовности находится группировка ЮРПСО численностью 131 человек личного состава и 24 единицы техники», — сообщили в МЧС.

Напомним, в Краснодарском крае объявлен режим ЧС из-за наводнения, начавшегося после дождей 24 октября. Кроме Сочи сильно пострадали Туапсинский и Апшеронский районы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября в администрации Сочи заявили, что в городе запасов продовольствия и топлива хватит до восстановления прерванного транспортного сообщения.

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