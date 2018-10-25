Мэрия Сочи: продовольственных запасов в городе достаточно

Сочи, Краснодарский край, , 15:34 — REGNUM Запасов продовольствия, топлива в Сочи достаточно до восстановления транспортного сообщения, прерванного наводнением в регионе. Об этом сообщила мэрия города-курорта. Как заверили в администрации, никаких проблем с обеспечением города всем необходимым нет. Мониторинг предприятий оптовой торговли ведется с утра 25 октября.

По информации мэрии, в среднем запасов бакалеи имеется на срок от одной до двух недель, продуктов долгосрочного хранения — на семь-десять дней. Сыров и колбасных изделий городу хватит на семь дней, запасы масложировой продукции рассчитаны на срок до семи дней. Сочинский хлебокомбинат, не снижая ассортимента и объемов вырабатываемой продукции, готов обеспечить город в течение четырёх дней. По предварительной оценке специалистов, на восстановление транспортного сообщения потребуется около двух суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 октября на Сочи обрушились сильные ливни. Подтоплено несколько улиц, поломаны десятки деревьев. Из-за размытых автодорог и железнодорожного полотна прервано транспортное сообщение с Сочи.