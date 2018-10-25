Рим, 25 октября, 2018, 18:49 — ИА Регнум. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что готов согласиться на предложение главы европейского Центробанка Марио Драги «договариваться» о проекте бюджета страны, но отметил, что договариваться Италия будет только на своих условиях, сообщает информагентство Ansa в четверг, 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Также Сальвини попросил журналистов не задавать ему каждый день вопросы о том, будет ли изменен проект бюджета, потому что изменен он не будет, а говорить каждый день одно и то же в ответ на один и тот же вопрос вице-премьеру надоело.

Во вторник, 23 октября, Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на 2019 год и плановый период до 2021 года. Правительству Италии предложено в течение трех недель подготовить новый вариант бюджета. В правительстве отвечают, что никаких правок в проект бюджета вноситься не будет.

Еврокомиссию не устраивает, что правительство Италии планирует повысить дефицит бюджета с 2 до 2,4% ВВП в условиях высочайшего госдолга (130% ВВП). Эти средства правительство предполагает потратить на исполнение предвыборных обещаний: снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС и введение дохода от гражданства.

В правительстве Италии считают, что политика экономии, на которой настаивает Еврокомиссия, не работает, что подтверждается экономическими итогами последних лет, и нужно пойти другим путем, вкладывая средства в социальные программы, рынок труда и инфраструктуру. Министры считают действия Еврокомиссии предвзятыми и отмечают, что принятие дефицитных бюджетов в других странах, а также и в самой Италии при других правительствах не вызывало подобной реакции евробюрократов.

В случае, если Италия откажется пересматривать проект бюджета по требованию Еврокомиссии, ей грозят санкции. Кроме того, ожидается падение биржевых индексов.

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