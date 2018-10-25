Москва, 25 октября, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов получил новое назначение. Он стал постоянным представителем Российской Федерации в Организации исламского сотрудничества (ОИС), пишут 25 октября «Махачкалинские известия».

Kremlin.ru Рамазан Абдулатипов

По данным издания, инициатива этого назначения исходила от самого экс-главы Дагестана. Предположения, что этот пост в ОИС займет Абдулатипов, высказывались еще в июле 2018 года. Комментируя назначение, он заявил ТАСС, что решение о том, что «Россию с 20-миллионным мусульманским населением будет представлять в ОИС мусульманин», вполне логично.

Напомним, Рамазан Абдулатипов был отправлен в отставку с поста главы Дагестана 3 октября 2017 года. После отставки президент РФ Владимир Путин назначил его своим специальным представителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.

Читайте также: Рамазан Абдулатипов назначен представителем президента РФ на Каспии

Напомним, Организация исламского сотрудничества была основана 25 сентября 1969 года на конференции глав мусульманских государств в Рабате с целью обеспечения исламской солидарности. Штаб-квартира организации находится в Джидде (Саудовская Аравия). В ОИС входят 57 государств.

Ранее постоянным представителем Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества (по совместительству) являлся чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Саудовская Аравия Сергей Козлов.