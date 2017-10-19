Рамазан Абдулатипов назначен представителем президента РФ на Каспии

Москва, , 19:26 — REGNUM Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов получил новое назначение. Сегодня, 19 октября, президент РФ Владимир Путин назначил его своим представителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.

Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня его подписания, говорится в тексте указа.

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Напомним глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об отставке с поста руководителя республики 27 сентября 2017 года. Президент РФ принял его отставку 3 октября, назначив временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимира Васильева, который до назначения на должность был вице-спикером Государственной думы РФ шестого созыва, председателем фракции «Единая Россия», главой комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов нижней палаты парламента.

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Причину своей отставки бывший глава Дагестана объяснил своим возрастом. Абдулатипову уже исполнился 71 год. «По всем остальным вопросам республика находится на подъёме», отметил он, подчеркнув, что ему удалось вывести ее из тяжелейшего кризиса.

После своей отставки политик планировал заняться творческой и преподавательской работой, став профессором какого-нибудь «хорошего московского вуза». От предложенных должностей на федеральном уровне, Абдулатипов, как он сам рассказал, отказался.