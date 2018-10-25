Москва, 25 октября, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Стоимость жилья в «элитных» новостройках столицы России увеличилась за год на 7%. В настоящее время квадратный метр подобной недвижимости стоит в среднем 757 тыс. рублей, свидетельствуют данные агентства недвижимости Knight Frank.

Цитата из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Строительство

В агентстве отметили, что наибольший рост цен (на 30%) зафиксирован в Тверском районе Москвы, где средневзвешенная цена на квадратный метр жилплощади поднялась до 815 тыс. рублей за кв. м. Эксперты подчеркнули: на динамике цен отразился тот факт, что часть предложений на рынке жилья зафиксировано в иностранной валюте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число сделок по продаже квартир и апартаментов в элитных новостройках Москвы стремительно растет. Элитная недвижимость в столице России из-за резкого скачка курса подешевела в американской валюте на 15%.

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