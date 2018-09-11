Вторник, 11 Сентября 2018 года
13:47:09 МСК

В Москве растет число сделок по продаже квартир в элитных новостройках

Экономика

Элитная недвижимость в столице из-за резкого скачка курса доллара подешевела в американской валюте на 15%

В Москве растет число сделок по продаже квартир в элитных новостройках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство

Москва, 11 сентября 2018, 12:15 — REGNUM  Число сделок по продаже квартир и апартаментов в элитных новостройках Москвы стремительно растет. Об этом, как передает РБК, сообщили в компании Savills.

По данным компании, за минувшее лето в столице, несмотря на сезон отпусков, было заключено всего 193 сделки (на 57% больше, чем в 2017 г.).

«Одной из главных причин для роста покупательского спроса стал высокий курс доллара», — заявил управляющий партнер Contact Real Estate Денис Попов.

По его словам, элитная недвижимость в столице из-за резкого скачка курса подешевела в американской валюте на 15%.

В компании также отметили, что в настоящее время в столице на продажу выставлено более 2,7 тыс. элитных квартир и апартаментов.

Читайте также: Калужской рынок жилья покидает «дно»: стоимость и прогнозы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рынок жилья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить