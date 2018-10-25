Санкт-Петербург, 25 октября, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Станции метро Фрунзенского радиуса на пятой (фиолетовой) ветке на юге Петербурга не откроются для пассажиров до конца 2018 года. Комитет по транспорту не планирует начинать работу на новых станциях с 20 декабря, как ожидалось ранее. Об этом заявил 25 октября глава комитета по транспорту Смольного Александр Головин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Ленинградское метро

Напомним, контракт на строительство станций метро «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» и электродепо «Южное» истекает 20 декабря текущего года.

Накануне в городском парламенте глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин заявил депутатам, что его ведомство все еще рассчитывает, что строительные работы будут физически завершены до 20 декабря, иначе компанию «Метрострой» оштрафуют. При этом он подчеркнул, что перенос финансирования с этих станций метро в объеме более 3 млрд рублей на 2019 год связан лишь с длительными сроками согласования документов.

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Однако, как отметил сегодня Александр Головин, его ведомство не собирается принимать под свою ответственность новые станции метро в объявленный срок.

«С 20 декабря мы не планируем открываться. Нечего пока открывать», — сообщил Головин корреспонденту ИА REGNUM.

Добавим, контракт с «Метростроем» на возведение станций метро Фрунзенского радиуса, которые изначально собирались сдать досрочно весной 2018 года, продлевают до мая 2019 года.

Напомним, в конце мая 2018 года в Петербурге открыли две новых станции на третьей (зеленой) линии. Станции «Новокрестовская» и «Беговая» были построены к чемпионату мира по футболу. После этого экс-губернатор Георгий Полтавченко обещал, что до конца года будут введены три станции пятой линии.