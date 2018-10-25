Саратов, 25 октября, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Депутат Саратовской областной думы (КПРФ) Николай Бондаренко составил свой рацион на 3,5 тыс. рублей в месяц. На эксперимент его сподвигла бывшая министр занятости, труда и миграции региона Наталья Соколова, рассказал Бондаренко в видеообращении в Instagram.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Я приступил к «министерской диете» и хочу сказать, что это непросто!» — отметил Бондаренко.

Депутату предстоит питаться на 875 рублей в неделю. Он купил на рынке овощи, курицу, яйца и макароны, однако на «обыденные радости жизни» денег не осталось.

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Бондаренко усомнился в том, что будет досыта есть ближайший месяц, и попросил своих подписчиков рассказать, сколько они тратят на питание.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-министр Наталья Соколова ранее заявила, что готова составить месячное меню пенсионера с учетом скидок в продуктовых магазинах, которое обойдется не дороже 3,5 тыс. рублей. Сама чиновница отказалась попробовать «диету с макарошками», объяснив это иным «статусом».

Позже стало известно об освобождении Соколовой от должности с формулировкой «за пренебрежительное отношение к темам, чувствительным для населения».

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