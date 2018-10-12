Саратовского министра уволили со скандалом «за издевательства»

Москва, , 15:34 — REGNUM Уволенная министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова «находится на другой планете», заявил 12 октября депутат Госдумы Юрий Швыткин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил министра после неосторожных рассуждений, которые она себе позволила о том, можно ли прожить на сумму 3,5 тыс. рублей.

«Ее уволили с формулировкой за пренебрежительное отношение к темам, столь чувствительным для населения. Ну, за издевательство, фактически, за «макарошки» и курицу», — прокомментировала решение телеведущая Ольга Скабеева.

По мнению депутата Швыткина, уже бывший областной министр «находится на другой планете».

«Конечно, на 3,5 тысячи как может человек прожить? Это очевидный бред, который она несет, видимо, вызван эмоциональным порывом, что недопустимо для руководителей такого ранга. Руководители оторвались от людей», — заявил Швыткин.

11 октября министр Наталья Соколова вступила в спор с депутатом Саратовской областной думы Николаем Бондаренко (КПРФ) о том, может ли человек прожить на 3,5 тысячи рублей — такая сумма отведена в прожиточном минимуме на продукты. Коммунист предложил провести эксперимент, чиновница ответила, что не сможет принять в нем участие из-за статуса министра. Однако пообещала составить специальное меню для народного избранника, по которому он сможет тратить на еду в месяц не более этой суммы.

Разговор оказался записан на видео и разошелся в СМИ. После резонанса губернатор принял решение отправить Соколову в отставку.

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