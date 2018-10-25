Ереван, 26 октября, 2018, 01:22 — ИА Регнум. События в Армении, часто называемые «бархатной революцией», — какие последствия оказали они на армянскую государственность? Тему обсуждает автор ИА REGNUM Арташес Гегамян.

Иван Шилов ИА REGNUM Ереван

Пожалуй, называть революцией события, приведшие к власти в Армении Никола Пашиняна, некорректно. Революция должна, по смыслу, приводить к изменению в социальной и политической жизни общества. Накануне новых внеочередных выборов в национальное собрание Республики Армения, которые состоятся, скорее всего, в первой половине декабря, можно подвести предварительные итоги и осмыслить уроки произошедшего.

Борьба с коррупцией, бывшая одним из зажигательных лозунгов, которые собрали «революционный народ» на протест, оказалась на поверку серией показушных акций, совершенно не изменивших причины, порождающие коррупцию, и не сильно повредивших самим коррупционеров. Ни изменения законодательства, ни предложений по искоренению условий, которые делают коррупцию возможной, никто так и не дождался. И это несмотря на то, что возможность сделать государственные расходы прозрачными уже давно отработана в рамках так называемой SMART-технологии, но невнятная борьба со следствиями беды оказалась для новой власти важнее поиска причин, отсюда — и плачевный результат.

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