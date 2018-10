Ответственным за разрушение Армении назначен народ Армении

Арташес Гегамян, , 20:22 — REGNUM

Итак, в первой половине декабря 2018 г., по всей вероятности, состоятся внеочередные выборы в Национальное Собрание Республики Армения (далее НС РА). Думаю, что вновь возвращаться к изложению событий, предшествующих государственному перевороту апреля-мая т.г. нет необходимости. Последние полгода журналистская братия и примкнувшие к ним политологи только об этом и пишут. Бросается в глаза другое: авторов самого разного рода статей, репортажей, интервью, как правило, объединяет общее заблуждение: они почему-то государственный переворот именуют «бархатной революцией». Сам факт незнания ими разницы (не этимологической, а политической) между революцией и государственным переворотом приводит в глубокое уныние. Ведь за прошедшие пять месяцев со дня формирования нового правительства мы так и не стали свидетелями радикальных, коренных, глубоких качественных положительных изменений в социально-экономическом развитии страны, в социальной и политической жизни общества, в науке, которые имманентно присущи революциям. Скорее с точностью до наоборот, о чем будет изложено ниже. Повторюсь, в апреле-мае т.г. в Республике Армения произошел банальный государственный переворот. Достаточно констатировать, что после выборов в НС РА 2 апреля 2017 года Армения стала парламентской республикой, а в результате госпереворота к власти пришла политическая сила, у которой нет большинства в парламенте (7 депутатов из 105). Здесь важно отметить, что итоги выборов НС РА ни одной из политических сил, в том числе и фракцией, руководимой Н. Пашиняном, не были оспорены, уже не приходится говорить о том, что они были признаны авторитетными международными организациями. Естественно, что такая, мягко выражаясь, трансформация власти могла произойти только и только при обязательном нарушении действующих на тот момент конституционных и правовых норм, что и имело место быть. Однако, замысел настоящей статьи в другом, а именно: накануне новых выборов в НС РА, в осмыслении произошедших за последние месяцы в Армении событий, выяснении того, а насколько политический класс, общественные организации, да и обычные граждане нашей страны извлекли уроки из произошедшего государственного переворота? Более того, извлекли ли из этого уроки, вообще?

При написании этих строк и мысленном сравнении произошедшего с другими событиями я всегда опасался того, чтобы вдруг не оказаться в роли очередного изобретателя велосипеда, поэтому постарался вспомнить из истории и литературы какие-то необычные случаи, хотя бы чем-то похожие на события последних месяцев нашей жизни. Нет, уважаемый читатель, я не поддался соблазну делать какие-то сравнительные описания между государственным переворотом в Армении и известными революциями хотя бы последних двух столетий. И в силу этого почему-то всякий раз мне на память приходила классическая работа французского психолога Густава Лебона «Психология народов и масс», в которой автором четко описаны законы поведения организованной толпы. Вспоминая «осаду» здания Национального Собрания 2 октября т.г. воинственно настроенной и наэлектризованной «народным» премьером толпой, я вновь и вновь убеждался в объективности оценок Лебона, в которых он утверждал, что в толпе отдельно взятый человек «приобретает сознание непреодолимой силы, и это сознание позволяет ему поддаться таким инстинктам, которым он никогда не дает волю, когда он один». Ведь групповое скандирование митингующими ругательств у здания парламента в адрес руководства НС РА и парламентских фракций явилось убедительным свидетельством того, что у наших сограждан, объединенных в толпе, стали проявляться новые качества, которыми они до этого не обладали. По жизни многие из них весьма и весьма тихие и незаметные люди. Но в толпе, под воздействием экзальтированных речей оратора, то бишь самого «народного» премьера, сотни людей на глазах преображались («благо» отделение «Радио Свобода» в Армении вело прямой репортаж с места событий, поэтому можно быть объективным при оценке имевшего место действа). Они становились очень восприимчивыми к внушению, стали походить на людей, у которых своей воли не существует, даже к неприятию той изначальной ерунды, которая надрывно передавалась через усилители, в частности, когда оратор в принятии законопроекта «О внесении изменений в Конституционный закон РА «О регламенте Национального Собрания» усмотрел начало наступления «контрреволюции». Не буду приводить другие совпадения в поведении митингующих в Ереване с описанными Густавом Лебоном в его труде примерами. Не скрою, что, размышляя о буднях нашей страны, совершенно неожиданно на память пришли отдельные сюжеты из другого сборника исторических очерков известного шотландского поэта, журналиста, автора нескольких книг Чарльза Маккея. Так, еще в 1841 году вышла в свет его книга под заглавием «Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы». В книге автор описывает явления общественной жизни XVIII века, которые были порождены «безумством и заблуждением толпы», как-то: «национальные помешательства» — от финансовых пирамид XVIII века до моды на бороды; «особенные помешательства» — массовые религиозные движения и пр. пр. Да, с апреля т. г. как Н. Пашинян вступил на тропу революции и перестал бриться в современной Армении пошла мода на небритых. Или же другое сравнение. С того дня, как тоталитарная религиозная секта под умилительным названием, или, как сейчас модно, брендом «Слово жизни», ничего общего не имеющим с ее подлинной сущностью, стала одной из главных движущих сил «бархатной революции», в Армении пошла мода на «особенные помешательства», когда «набожные сектанты» из «Слова жизни» взяли на вооружение выкрикивание ругательств в адрес «контрреволюционеров», то есть депутатов Национального Собрания РА. Или же, когда нелюди из ЛГБТ-сообщества с остервенелыми криками врываются в одно из отделений полиции г. Еревана и в итоге отделываются легким испугом, или же, когда заказные, по существу, мракобесы из тоталитарных религиозных сект осаждают резиденцию Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II с требованием его отречения, а в итоге один из лидеров этого антирелигиозного и антиармянского шабаша идет на повышение по служебной лестнице. Я специально несколько подробнее останавливаюсь на этих далеко неслучайных совпадениях, описанных авторами, жившими в XIX и первой половине XX веков с тем, чтобы показать, как выводы, содержащиеся в этих и множестве других работах известных ученых мужей, как-то: психологов, конфликтологов, политологов, — уже не единожды были опробованы в самых разных странах, а сегодня имеют место быть в Армении. При этом не следует забывать, что странам, в которых это практиковалось сильными мира сего, была предначертана печальная судьба — жить в условиях управляемого хаоса с последующим разрушением их государственности.

Так, какие же уроки надлежало нам извлечь из событий последних пяти месяцев. Первое, о чем хотелось бы сказать — это то, что в Армении была подмена понятий, а именно: когда, например, борьба с коррупцией вместо глубинного осмысления причин ее порождающих, сводилась к разного рода массовкам с выкручиванием рук, на взгляд новых властей, маргиналов, укладыванием их на асфальт, показом чемоданов, наполненных деньгами, пережевыванием этих фактов и видеокадров по всем доступным телевизионным и электронным СМИ, арестом уклонившихся от налогов и «незаконно обогатившихся» и … втихую выпуском их же на свободу под крупные денежные залоги и поручительства. Никакого анализа изъянов в законодательстве, создающих питательную среду для коррупции, никаких предложений по созданию институциональной основы, сводящей на нет проявления коррупции, новые власти так и не предприняли. Более того, достаточно сказать, что если в период с января по апрель 2018 г. прежнее правительство РА внесла в повестку НС РА 211 законопроектов, то в мае-сентябре т. г. новое правительство внесло в НС РА всего-навсего 34 законопроекта. То есть за благовидными лозунгами премьера о борьбе с коррупцией проглядывается всего лишь кампанейщина, от начала и до конца полная профанация этой работы. А между тем, еще два года назад по поручению президента РА Сержа Азатовича Саргсяна в годы премьерства О.А.Абрамяна вопрос борьбы с коррупцией стал предметом тщательного анализа в правительстве РА с привлечением широкого круга экспертов, политических и общественных деятелей. Ещё тогда мною было предложено внедрить по каждой отдельной отрасли экономики Армении SMART-технологии. Причем была обоснована необходимость того, чтобы эта технология вначале была бы внедрена в крупном бизнесе, а далее, распространена на средний бизнес, с одновременным принятием соответствующих правовых актов, а в случае необходимости и соответствующих законов. Цель была четко определена: составить формализованные стратегии развития отдельно взятой компании, хотя бы сроком на 3 года. При этом предполагалось внедрение эффективной технологии постановки и формулирования целей, которые известны как SMART-технологии. Акроним SMART означает умная цель и объединяет заглавные буквы от английских слов, обозначающих, какой должна быть настоящая цель: Specific (конкретность) — Measurable (измеримость) — Attainable (достижимость) — Relevant (релевантность) — Time-bounded (определенность во времени). Так вот, внедрение этой технологии в крупном и среднем бизнесе, да и в верхних управленческих структурах государства существенно бы сократило коррупционные риски. Ведь максимально ясная и конкретная цель, при постановке которой отчетливо представляется конечный результат, фактически сводит на нет вмешательство со стороны, то есть коррупционные риски. Или же, измеримость поставленной цели предполагает выделение не только конечных, но и промежуточных критериев оценки, что обеспечивает прозрачность операций по их достижению. Принятие как необходимого условия достижимости цели с точки зрения внешних и внутренних ресурсов почти исключает возможность разного рода непроизводительных затрат как со стороны государства, так и со стороны бизнеса (что снижает коррупционные риски). Релевантность цели, соотносясь с другими общими целями, будет работать на достижение стратегической цели. И наконец, достижение любой цели должно быть четко определению во времени. Казалось бы, что «народный» премьер во главу угла работы правительства в области борьбы с коррупцией обязательно должен был бы поставить задачу по скорейшему внедрению SMART-технологии. Ан нет. Для него куда более сподручнее было обнародование банковских счетов отдельных бизнесменов, их дальнейшее шельмование, не дожидаясь решения судебных инстанций. Ну прямо как в неудавшемся приключенческом фильме, в котором главный герой вовсе не руководитель государства, а ищущий славы налоговый инспектор. Увы, приходится констатировать, что, ввиду непонимания властями Армении сути проблемы, борьба с коррупцией правительством Н. Пашиняна провалена.

На определенные размышления наводит и динамика денежных переводов через банковскую систему РА физическим лицам Армении и из Армении. Так, если в январе-августе 2017 года чистый приток денежных средств в РА из-за рубежа составил 492 млн. 286 тыс. долл., то за январь-август т.г. этот показатель составил 396 млн. 829 тыс. долл. То есть имело место сокращение чистого денежного притока на 95 млн. 457 тыс. долл., или же — на 19,4%. И это в условиях, когда отток денежных средств из РА за этот же период 2017 г. составил 582 млн. 105 тыс. долл., а уже в текущем году, за этот же период, отток составил 730 млн. 613 тыс. долл. (Вестник ЦБ РА, август 2018 г., стр.75). Увеличивающийся отток денежных средств из Армении при сокращающемся их чистом притоке свидетельствует также о том, что инвестиционная среда в РА оставляет желать лучшего в восприятии физических лиц, проживающих в РА, и их родственников, которые являются отправителями денежных переводов. Примечательно, что это происходит в условиях, когда за прошедшие 5 месяцев не было случая, чтобы НС РА не утвердил хотя бы один законопроект, представленный правительством Н. Пашиняна. Тем самым хотелось бы отметить, что псевдореволюционная риторика, разделение армянского общества на «черных» и «белых», революционеров и контрреволюционеров не могли не отпугнуть потенциальных инвесторов, для которых предсказуемость и стабильность в стране — обязательное условие для инвестиционных вложений. При этом отметим, что сокращение поступления финансовых средств в РА при одновременном увеличении их оттока из страны в условиях растущего дефицита торгового баланса РА принимает угрожающий характер. Так, если по итогам первого полугодия 2018 г. торговый баланс был отрицательным и составил минус 1 млрд. 145,7 млн. долл. («Социально-экономическое положение РА в январе-июне 2018 г.», стр.116), то по итогам января-августа 2018 г. дефицит торгового баланса составил уже 1 млрд. 578,6 млн. долл., рост дефицита — на 272,4 млн. долларов («Социально-экономическое положение РА в январе-августе 2018 г.», стр.80). Здесь следует отметить, что при сохранении такой динамики внешней торговли и при отсутствии существенного притока прямых иностранных инвестиций уже к концу года мы станем свидетелями недостаточности в экономике страны валютных резервов. А это неизбежно приведет к девальвации, существенному падению обменного курса армянской национальной валюты, драма, со всеми вытекающими из этого отрицательными последствиями. Обозначим некоторые из них: утрата доверия к обесцениваемой валюте, увеличение цен на внутреннем рынке, обесценивание вкладов наших граждан в национальной валюте в коммерческих банках, ограничение импорта из-за повышения на него цен. Заметим, что в числе импортируемых товаров, немало товаров первой необходимости, как-то: зерно, кофе, мясо птицы, свинина, рис, растительное масло, табачные изделия, бензин, дизельное топливо. На импорт этих товаров приходится 50 и более процентов используемых ресурсов («Социально-экономическое положение РА в январе-июне 2018 г.», стр. 292).

Особо отметим, что наиболее серьезным последствием девальвации станет стремительное падение стоимости государственной валюты, что может вызвать тяжелое потрясение для экономики страны, ее спад, а в крайнем случае — дефолт. Это же, в свою очередь, спровоцирует отток отечественного капитала в зарубежные страны (что уже видно из анализа динамики платежного баланса РА), резкое сокращение предпринимательства, рост безработицы, гиперинфляцию и массовую эмиграцию населения со всеми вытекающими из этого губительными последствиями для национальной безопасности, да и сохранения самой армянской государственности.

Для полноты складывающегося положения дел в экономике и финансах РА приведем также данные о прямых иностранных инвестициях (далее ПИИ) в реальный сектор экономики РА.

Так, по данным Национальной статистической службы РА («Социально-экономическое положение РА в январе-марте 2018 г.», стр. 104) объем потоков иностранных инвестиций в реальном секторе экономики РА страны в январе-марте 2018 г. приведен в Таблице 1.

Таблица 1

млн.драмов

Январь-март 2017 г. Январь-март 2018 г. Чистые потоки Чистые потоки Всего инвестиции Из которых прямые инвестиции Всего инвестиции Из которых прямые инвестиции Всего 6463,5 19 743,2 33 261,7 40 307,2 Или в долларовом выражении млн. долларов Всего 13,36* 40,81* 69,09** 83,73**

* Обменный курс 483,78 драмов за 1 доллар в I полугодии 2017 г.

** обменный курс 481,4 драмов за 1 доллар в 1 полугодии 2018 г.

Объем потоков иностранных инвестиций в реальном секторе экономики РА в январе-июне 2018 г. приведен в Таблице 2 («Социально-экономическое положение РА в январе-июне 2018 г.», стр.111)

Таблица 2

млн.драмов

Январь-июнь 2017 г. Январь-июнь 2018 г. Чистые потоки Чистые потоки Всего инвестиции Из которых прямые инвестиции Всего инвестиции Из которых прямые инвестиции Всего -26 237,6 15 844,0 -25 591,1 39 196,1 Или в долларовом выражении млн. долларов Всего -54,23 32,75 -53,16 81,42

Из сопоставления Таблиц 1 и 2 видно, что во втором квартале 2018 г. имел отток всего инвестиций на 122,25 млн. долларов, в том числе отток ПИИ в течение II квартала т.г. составил 2,31 млн. долларов.

Эти и ранее приведенные статистические данные позволяют сделать вывод о том, что, в случае продолжения сложившихся в экономике Армении тенденций, велика опасность обвального падения обменного курса национальной валюты, драма, с вышеописанными крайне отрицательными последствиями для экономической и национальной безопасности страны. В этих очень неблагоприятных для экономики Армении условиях поражает полная неадекватность действий правительства, которое вместо принятия эффективных мер по преодолению вызовов и угроз, как минимум, экономической безопасности страны, затеяло весьма несвоевременную возню по проведению досрочных парламентских выборов под какими-то надуманными предлогами предотвращения «контрреволюционного реванша» со стороны прежних властей. Здесь мне, как депутату НС РА от Республиканской партии Армении, хотелось бы принять и долю своей персональной ответственности за подобное положение, сложившееся в Армении. Речь о том, что уж слишком деликатное, уступчивое отношение к любым просьбам и предложениям со стороны правительства Н. Пашиняна, поступающим в парламентскую фракцию Республиканской партии Армении, так или иначе получало положительное решение. В итоге подобной уступчивости страна вплотную приблизилась к опасной черте, за которой последует разрушение государственности. В чем же причина подобной уступчивости — это тема отдельного анализа, но, бесспорно, что это не есть результат боязни руководства Республиканской партии и депутатов перед возможным гневом народных масс, которым то и дело стращает Н.Пашинян. При этом читатель вполне резонно может задаться вопросом: а есть ли выход из сложившегося положения? Да, выход есть и он в утверждении Национальным Собранием РА на основе консенсуса нового компетентного премьер-министра и формировании НС РА нового состава правительства Национального согласия, костяк которого должны составить высокие профессионалы, обладающие навыками менеджмента в условиях кризиса, вне зависимости от их партийной принадлежности. В востребованности такого подхода убеждаешься, когда осмысливаешь отдельные постулаты из Заявления Н. Пашиняна об отставке, озвученные им 16 октября 2018 г. Так, «народный» премьер, в частности, заявил: «Конечно многие опасаются, что парламентские силы могут выдвинуть другого кандидата, и готовыли мы к подобному сценарию. События 2 октября показали, что мы готовы к любому сценарию, потому ни одна сила не может противостоять воле народа».Услышав такое, так и хочется воскликнуть — возрадуйся армянский народ, ибо в сей радостный день в твоей судьбе появилась определенность: жить тебе далее в государстве, где отныне все предрешено и нет более достойной кандидатуры быть лидером армянского народа, чем Никол Пашинян (как в плане богатого жизненного опыта, глубокого знания экономики, геополитики, ну уж, конечно, непревзойденного журналиста, ведь он самородок в журналистике, который в силу своих «убеждений» даже ранее был осужден).

Так, следующим шагом нового правительства РА должно стать утверждение профессионально составленной Программы по преодолению тревожных тенденций, сложившихся в экономике и финансах, переводу страны на рельсы динамичного развития, причем на основе инклюзивного экономического роста. Причем при реализации этой задачи следует воспользоваться уже имеющимися наработками, которые содержатся в документе «Стратегия развития Армении 2030». Заметим, что еще 4 апреля 2018 г. на совещании у Президента РА при обсуждении этого документа Сержем Азатовичем Саргсяном была высказана следующая идея:

«В частности, хочу подчеркнуть необходимость устойчивого и высокого инклюзивного экономического роста, который должен быть ощутимым для каждого гражданина Армении, а также для достижения наших общенациональных целей».

По прошествии полугода, вновь и вновь убеждаешься в востребованности такого подхода для обеспечения устойчивого экономического развития. Эта работа должна проводиться с одновременной разработкой соответствующей законодательной базы с целью институционального обеспечения перевода экономики на инклюзивные рельсы развития. Увы, с горечью и негодованием приходится признать, что осмысление актуальности этих задач — непосильный труд для власть предержащих, которые поверили в свою исключительность, что имеет место быть ввиду их абсолютной некомпетентности в вопросах управления государством. И этот феномен усугубляется их излишней самоуверенностью в безоговорочном поддержании проводимой ими политики (а скорее отсутствия таковой) со стороны народа. В этом смысле совершенно другой, зловещий смысл приобретают неоднократные обращения премьера Н. Пашиняна к народу с бесконечным громогласным повторением той «непреходящей мысли», что после «бархатной революции» решения в Армении принимает не Н. Пашинян, а народ. Словом, продолжая курс на развал экономики и финансов, Н. Пашинян уже назначил и ответственного за его губительные последствия, а именно за разрушение государственности. Ответственным за разрушение армянского государства назначен народ.

Приговор Н. Пашиняном вынесен и неоднократно, под улюлюканье митингующих, озвучен, а посему коль скоро решения принимает не премьер-министр Армении, а народ, стало быть, повторюсь, ответственность за их последствия, ложится и на народ. В нашем случае на часть наших сограждан, которые обезволены нуждой, оболванены тоталитарными религиозными сектами и надрывными подстрекательскими речами «народного» премьера, разрушительные действия которых стали возможны из-за абсолютной отстраненности от общественной жизни молчаливого большинства жителей Еревана и Армении.

P. S. Справедливости ради отметим, что в условиях крайне напряженной ситуации, складывающейся вокруг Исламской Республики Иран, «спасение» экономики и финансовой системы РА от грядущего коллапса — вполне реализуемая задача. Ее можно решить, к примеру, путем выделения денежного транша в объеме, как минимум, 500 млн. долларов (разумеется через международные финансовые организации) по подсказке одного из центров силы мировой политики, но это будет кредит с политическим душком. Негласным условием выделения такого кредита будет, например, создание законодательных основ (быть может именно с таким прицелом и организуются внеочередные выборы в НС РА, в которых при имеющем место оцепенении здравомыслящих политических сил, большинство в новом парламенте будет за соросовцами, тоталитарными сектантами) для вывода из Армении 102-й Российской военной базы, Российской авиабазы Южного военного округа, дислоцированной на аэродроме Эребуни в Ереване, для разрыва концессионного договора с ОАО «Российские железные дороги» по передаче железнодорожной системы Армении в управление ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» («ЮКЖД»). Ведь пробные шары по инициированию этих крайне опасных и губительных для Армении процессов были уже предприняты (инцидент с российскими военнослужащими в селе Паник, вероломный ночной десант в служебное здание администрации ЮКЖД и изъятие оттуда всей бухгалтерской отчетности). К сожалению, мои опасения относительно целенаправленного выдавливания российских учреждений и насаждению в самых разных структурах РА функционеров известного профиля вовсе не беспочвенны. Косвенным подтверждением тому является нешуточная подковерная борьба, развернувшаяся в последнее время вокруг должности главного советника «народного» премьера, в функции которого входят практические задачи по обеспечению внешнеполитического и экономического диалога Армении с Россией! Так, основанный фондом Сороса и Демократической партии США (NED — National Endowment for Democracy), информационный сайт «Eurasianet.org» 12 октября т.г. опубликовал статью под заглавием «Армения: Главный советник по вопросам внешней политики — предприниматель сигарного бизнеса с долгами за рубежом» («Armenia:Top foreign policy advisor is a cigar entrepreneur with debts abroad»). Уважаемый читатель может прийти в изумление от подобной сердобольности и заботы указанного соросовского информационного сайта, столь усердно пекущегося о моральном облике главного советника премьера РА с тем, чтобы на этой должности был бы человек с неуязвимой репутацией. Однако не будем торопиться, ибо данный вопрос куда банальнее, для Сороса очень важно, чтобы на этом участке работы был бы, не какой-нибудь там просто гражданин США, некто Арсен Гаспарян, которого СМИ представляют не иначе, как представителя ЦРУ (об этом открыто заявляли), а один из координаторов из числа многих десятков разного рода финансируемых Соросом общественных организаций, которые стояли у истоков «бархатной революции». О наиболее ярких представителях из этой плеяды подрывников армянской государственности, которые окопались в весьма ответственных государственных структурах, уже приходилось писать.

В заключение хотелось бы еще и еще раз подчеркнуть, что процесс разрушения армянской государственности вступает в заключительную фазу. Премьер-министром РА Николом Пашиняном виновник уже назначен — армянский народ. К числу виновников я бы добавил и тех политиков, представителей интеллигенции, бизнесменов, всех тех из наших граждан, которые в этот судьбоносный для Армении час приняли позу стороннего наблюдателя. В свое оправдание многие из них говорят, что не хотят запачкаться от соприкосновения с грязной политикой. Словом, нам не стать бы авторами и героями новой армянской версии Заговора равнодушных.