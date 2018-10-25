Санкт-Петербург, 25 октября, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Санкт-Петербург продолжит настаивать на создании терминала для бюджетных авиакомпаний на площадке «Пулково-2». Об этом заявил 25 октября глава городского комитета по транспорту Александр Головин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Латышов ИА Красная Весна Аэропорт «Пулково»

Головин отметил, что аэропорт «Пулково» продолжает развиваться, за последние 9 месяцев наблюдается рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Растут международные перевозки, растут наши перевозки. Что нужно делать? В дальнейшем мы продолжим настаивать на том, чтобы «Пулково-2» был задействован для лоукостерских перевозок. Наши граждане должны получить возможность пользоваться воздушным транспортом. Вы знаете, что рост цен в России на топливо продолжает вести к росту цен на билеты. У нас есть такая возможность — использовать лоукостеров. У нас уже очень много рейсов выполняет «Победа», имеет право расширить этот сегмент. Есть и иностранные перевозчики, компания Wizz Air летает в Будапешт. Она также готова предложить другие маршруты, но для этого надо зайти в лоукостерскую инфраструктуру, чтобы там был ниже тариф», — пояснил Александр Головин.

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Напомним, Ленинградская область также пытается примерить на себя роль базы для лоукостеров на Северо-Западе, этот регион предполагает соорудить соответствующий терминал на аэродроме «Сиверский» в Гатчинском районе.

Между тем, согласовать этот проект пока невозможно, так как существующее под эгидой Минтранса межрегиональное соглашение не позволяет строить новые пассажирские аэропорты в радиусе 450 км от «Пулково».

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С 2010 года аэропортом «Пулково» управляет ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС). Компания реализует проект на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) без привлечения бюджетных средств. В состав акционеров консорциума «Воздушные ворота Северной столицы» входят компании «ВТБ Капитал», «Фрапорт АГ» и Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA).

В январе — сентябре 2018 года петербургским аэропортом «Пулково» воспользовались 14 млн 15 тыс. 566 пассажиров. Это на 11,1% выше результата за аналогичный период 2017 года. Аэропорт «Пулково» занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России после аэропортов Московского авиационного узла.