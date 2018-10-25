Москва, 25 октября, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Перелёт из Будапешта в Москву, который ночью 25 октября выполнял российский лайнер, оказался не очень спокойным. Самолёт A-320 попал в реактивный след другого воздушного судна.

Цитата из х/ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР Паника в салоне самолёта

По данным источника в службах аэропорта «Шереметьево», которые приводит Интерфакс, инцидент произошёл над территорией Белоруссии. Внезапная «болтанка» началась, когда лайнер находился на высоте около 10 км. Без пострадавших не обошлось.

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Травму спины получил бортпроводник. Когда самолёт начало трясти, он не успел занять своё место и пристегнуться и упал. После приземления лайнера в аэропорту Москвы пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошёл почти полтора года назад. В зону турбулентности попал российский лайнер, летевший из Москвы в Бангкок. Не все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, и людей просто выбросило из кресел. В результате ушибы и переломы получили почти 30 человек, среди которых дети. Всего же на борту самолёта находилось 313 пассажиров. Известно, что пилотировал воздушное судно опытный экипаж.