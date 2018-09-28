Турбулентность травмировала 29 пассажиров мексиканского авиарейса

Гвадалахара, Мексика, , 04:38 — REGNUM В Мексике 29 человек получили травмы различной степени тяжести из-за попадания самолета в зону турбулентности, сообщает KTLA.

Самолет авиарейса Гвадалахара — Тихуана во время полета попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали 29 пассажиров. Из них 12 человек были госпитализированы после приземления. Среди пострадавших были также и члены экипажа авиасудна.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября пассажирский самолет рейса Москва — Норильск во время полета попал в зону грозового фронта. В крыло самолета ударила молния, однако лайнер не получил повреждений и долетел до Норильска. На борту во время прохождения грозового фронта возникла кратковременная паника.

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