Нижний Новгород, 25 октября, 2018, 08:21 — ИА Регнум. В Нижегородской области за сентябрь 2018 года относительно августа индекс потребительских цен на бензин составил 100,1%, а индекс цен производителей — 113,9%. В целом за январь — сентябрь 2018 года бензин всех марок в регионе подорожал на 9,1%. Нижегородстат подвёл итоги наблюдения за ценами на бензин в сентябре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, с 1 января 2019 года правительство РФ планирует повысить топливные акцизы в 1,5 раза. Счётная палата РФ уже выразила опасения, что это приведёт к резкому росту цен на бензин. Позднее в ФАС России предложили сдерживать цены на бензин тем же способом — не поднимать топливные акцизы. Между тем в ряде регионов почти весь год наблюдается планомерное удорожание топлива.

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Нижегородская область исключением не стала. По данным Нижегородстата, с декабря 2017 года и к октябрю 2018 года бензин всех марок подорожал на 9,1%. В прошлом году относительно такого же периода рост цен был на уровне 3,8%. Наибольший рост в 2018 году фиксировался на бензин марки АИ-92 — на 9,6% (в среднем до 40,96 рубля за литр). АИ-95 подорожал на 9,2% (до 44,13 рубля), а АИ-98 — на 6,4% (до 48,17 рубля). Дизельное топливо в сентябре 2018 года относительно конца 2017 года обходилось автовладельцам на 11% дороже — по 43,63 рубля за литр.

Для сравнения: в Приволжском федеральном округе на сентябрь 2018 года самая высокая средняя стоимость бензина марки АИ-92 наблюдалась в Кировской области — 41,31 рубля за литр, а самый «демократичный» ценник был в Мордовии — 40,07 рубля. Дороже всего литр бензина марки АИ-95 обходился автомобилистам Оренбургской области — 44,52 рубля за литр, а дешевле — автовладельцам Татарии (43,07 рубля). За литр АИ-98 больше всех отдавали в Удмуртии — 51 рубль, а меньше в Мордовии — 47,14 рубля за литр. Дизельное топливо дороже всех обходилось жителям Пермского края — 44,98 рубля за литр, а дешевле — жителям Саратовской области (42,78 рубля за литр).