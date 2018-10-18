На те же грабли: ФАС РФ передумала поддерживать повышение топливных акцизов

Светлана Шаповалова, , 09:36 — REGNUM

Предложение ФАС РФ сдерживать рост цен на бензин прежними методами, а именно не поднимать, как планировалось, топливные акцизы с 1 января 2019 года, свидетельствует о том, что регуляторы по-прежнему не контролируют ситуацию на топливном рынке и не имеют единой стратегии по его стабилизации. Отсутствует она и в российском правительстве.

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Напомним, моторное топливо в России дорожает в течение всего 2018 года, но наиболее заметно этот процесс начал происходить с весны: в условиях ослабленного рубля и дорожающей мировой нефти нефтяники переключились на экспорт, создав тем самым напряжённость на внутреннем рынке.

Между тем участники топливного рынка несколько раз в течение последнего года предупреждали регуляторов (Минэнерго и ФАС РФ) о вероятном развитии такого сценария событий, но неизменно получали ответ: «Пока всё хорошо, вот будут проблемы, будем их решать».

Но даже президент России Владимир Путин в ходе летней «прямой линии» заявил, что происходящее с ценами — это результат недостаточного регулирования в сфере энергетики. Увы, но до комплексного принятия мер вплоть до сокращения импорта российской нефти так и не дошло. Вместо этого правительство перешло на так называемое «ручное управление»: топливные акцизы на бензин и дизельное топливо были снижены в обмен на общение нефтяников о заморозке розничных цен на АЗС. Также им была поставлена задача о некотором увеличении поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Но, судя по тому, что в октябре оптовые цены вновь пошли вверх, что сразу же сказалось на рознице, управляемость рынком далека от требуемой.

К тому же позиция ФАС РФ идёт вразрез с мнением Минфина. Глава ведомства Антон Силуанов ещё в июне высказывал опасения, что в результате акцизного снижения из федерального бюджета выпадет порядка 140 млрд рублей вместе с НДС, да и регионы понесут потери. Напомним, доля налогов в одном литре бензина составляет сейчас порядка 65%.

«Акцизы — это основной механизм, способный нивелировать рост цен на бензин. Смотрите, 12 тысяч рублей — акциз на бензин. Если бы удалось его хотя бы вполовину сократить, уже какой-то положительный результат для рынка. Это наша инициатива. ФАС и Минэнерго тоже понимают, что это поможет серьезно стабилизировать рынок. Но весь вопрос в том, как поведёт себя Минфин.

При этом непонятно, куда идут сверхдоходы с экспорта российской нефти и в какую их кубышку складывают. Получается не рынок, а ручное управление», — отметил в разговоре вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвиейко.

Любопытно, как быстро чиновники меняют свою точку зрения на противоположную. Ведь только в начале октября глава управления ФАС по регулированию топливно-энергетического комплекса Дмитрий Махонин заявлял журналистам, что ведомством было предложено сохранить акцизы на бензин и дизельное топливо на текущем уровне с 1 января 2019 года.

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Между тем министр финансов Антон Силуанов уверяет, что рост акцизов в 2019 году не обернётся незапланированным увеличением стоимости автомобильного топлива. А ведь именно об этом предостерегала на днях Счётная палата РФ.

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«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин», — сказано в заключении ведомства на проект федерального бюджета 2019−2021 годов.

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Вот и складывается впечатление, что у людей государевых так и не появилось понимания, что делать со взлетевшими ценами на бензин. И вместо озвученной Владимиром Путиным возможности оперативно повысить экспортную пошлину в правительстве предпочли вновь наступить на те же грабли со снижением акцизов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная антимонопольная служба РФ предложила сохранить акцизы на бензин и дизельное топливо на текущем уровне с 1 января 2019 года, чтобы избежать резкого роста цен на АЗС. Идею снизить таким образом розничные цены моторного топлива озвучил глава управления ФАС по регулированию топливно-энергетического комплекса Дмитрий Махонин.

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