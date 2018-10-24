Мадрид, 24 октября, 2018, 23:10 — ИА Регнум. Глава испанского правительства Педро Санчес подтвердил на пленарном заседании Конгресса депутатов, что Испания не будет предпринимать никаких мер против Саудовской Аравии, в том числе не станет приостанавливать продажу оружия арабской стране. Об этом сообщило сегодня, 24 октября, издание El Mundo.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

Таким образом испанские власти намерены избежать кризиса в отношениях с Эр-Риядом — своим значимым торговым партнером. Что касается убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, которое громко осуждает мировое сообщество, то правительство Испании заверило: оно будет ждать результатов расследования этого дела и реакции на них саудовской стороны.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес при этом по-прежнему считает, что необходимо проверять все контракты, заключаемые с арабским королевством. «Мы не можем оставаться равнодушными перед лицом нарушения прав человека», — заявила она вчера, выступая на испанском телеканале Antena 3. Парламентские партии, на поддержку которых опирается правительство Санчеса (в первую очередь Podemos и ERC) тоже выступают за прекращение продажи вооружения «преступной теократии», как теперь называют саудовский режим.

Как сообщает издание El Mundo, премьер-министр Испании в настоящий момент считает более важными торговые связи с Саудовской Аравией и приближающиеся выборы в Андалусии. Последствия разрыва отношений с Риядом были бы огромными для рынка труда в Кадисе и его окрестностях: подобный конфликт поставил бы под угрозу контракт на 1,8 млрд евро, заключенный на строительство пяти корветов на верфях компании Navantia.

Ни правительство, ни отделение испанской социалистической рабочей партии (PSOE) в Андалусии, на которое опирается Санчес, не могут позволить себе нанести такой удар по трудоустройству в регионе, где меньше чем через два месяца пройдут выборы. Лишившись работы, множество рабочих верфей могли бы выйти на улицы, чем непременно воспользовались бы конкурирующие политические силы.

В сентябре вопрос продажи вооружения Саудовской Аравии уже спровоцировал серьезный внутренний кризис в испанском правительстве. Тогда министр обороны Роблес объявила о приостановке продажи бомб Эр-Рияду, но это решение было поспешно аннулировано главой правительства. Педро Санчес заверил саудовскую сторону, что все достигнутые ранее договоренности остаются в силе. В первую очередь он беспокоился, разумеется, за контракты, которые кормят тысячи семей в Кадисе.

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В результате на данный момент испанское правительство заняло осмотрительную позицию на фоне других стран, резко критикующих Эр-Рияд. Помня о выборах в Андалусии и миллиардном контракте, Испания отказалась последовать примеру Германии, прекратившей продажу оружия Саудовской Аравии и призвавшей своих европейских соседей сделать то же самое.