Ленинградская область, 24 октября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Директору ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» сегодня, 24 октября, предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Мужчина полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием, сообщили в Следственном управлении СКР по Ленинградской области.

Lenobl.sledcom.ru Последствия взрыва в Гатчине

Ранее обвинение по уголовному делу о взрыве на пиротехническом заводе, произошедшем 19 октября, было предъявлено главному инженеру предприятия, в тот день замещавшему ушедшего в отпуск директора.

Как установлено в ходе расследования, на территории предприятия находились несколько человек, не оформленных официально и не прошедших аттестацию для работы с пиротехникой. Главный инженер «Авангарда» допустил этих лиц на взрывоопасный объект, где ими была нарушена технология и меры безопасности. В результате мощного взрыва пять человек погибли, еще шестеро пострадали.

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«По мнению следствия, указанное стало возможным в результате ненадлежащего контроля за организацией рабочего процесса на территории предприятия со стороны директора завода, который вчера был задержан в процессуальном порядке», — заявили в СУ СКР по Ленобласти.

Решается вопрос об избрании обвиняемому директору меры пресечения. Главный инженер предприятия решением суда уже помещен под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, все погибшие являются гражданами стран СНГ (Таджикистана и Белоруссии). Заводу «Авангард» был нанесен большой материальный ущерб. Также пострадала контактная сеть железной дороги и несколько зданий вблизи завода.

После ЧП в Гатчине в Ленобласти будут вне плана проверены все опасные производства.