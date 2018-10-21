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Видео разрушенного взрывом цеха в Гатчине опубликовал СК

Происшествия

Главный инженер предприятия задержан в рамках уголовного дела

Гатчина, Ленинградская область, 21 октября 2018, 01:57 — REGNUM  Следственным комитетом России опубликовано видео, снятое после взрыва на территории завода пиротехники в Гатчине. Запись доступна для просмотра на канале ведомства в YouTube.

В кадре видны обломки рухнувшего цеха и другие здания, серьезно поврежденные взрывом. Завалы расчищают с помощью техники.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на территории завода «Авангард» в Гатчине произошел 19 октября. В результате обрушилось четырехэтажное здание. Погибли четыре человека, еще семеро пострадали.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Задержан главный инженер предприятия, ему предъявлено обвинение. По данным следствия, главный инженер допустил к работе с пиротехникой, лиц, не имеющих трудоустройства на этом предприятии и не обладавших соответствующим допуском.

Читайте ранее в этом сюжете: Главному инженеру гатчинского завода пиротехники предъявлено обвинение

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Взрыв на заводе в Гатчине
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