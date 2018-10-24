Нижний Новгород, 24 октября, 2018, 12:36 — ИА Регнум. В Нижегородской области долги потребителей услуг ЖКХ превысили 10 млрд рублей, из которых 8,3 млрд рублей — долги населения. Об этом стало известно по итогам межведомственного совещания по вопросу состояния законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и итогах подготовки региона к отопительному сезону, которое прошло в прокуратуре Нижегородской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

По словам главного прокурора региона Вадима Антипова, сектор ЖКХ остается одним из самых криминализированных в области, сообщает «Коммерсантъ».

Министр энергетики и жилищно-коммунального хо­зяйства Нижегородской области Андрей Чертков уточнил, что собираемость платежей за ЖКУ с населения составляет около 97%, это значит, что домоуправляющие компании, получая средства, не переводят их поставщикам.

«Они потихонечку выводятся управляющими, ресурсоснабжающими организациями, биллинговыми компаниями, которые занимаются расщеплением платежей. Ко всем к ним есть большое количество вопросов, решать которые необходимо с привлечением правоохранительных органов», — полагает министр.

Антипов предложил в целях сокращения задолженности перейти на прямые платежи поставщикам услуг.

«Давайте поставим задачу к сентябрю 2019 года перевести на прямые платежи 70−80% населения», — сказал он.

Однако министр возразил, что закон о прямых договорах еще недостаточно проработан, «он сырой», кроме того, из цепочки выпадают ДУКи, а ресурсоснабжающие организации не готовы работать в новом режиме.

Прокурор предложил руководству ПАО «ТНС энерго НН» разработать дорожную карту по переводу жителей на прямые договоры в каждом муниципалитете. Документ должен быть представлен в областное правительство и региональную прокуратуру. По мнению главы надзорного органа, прямые платежи «оставят минимум пространства для возможных злоупотреблений».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи со стремительным ростом задолженности за газ старт отопительного сезона мог быть сорван в восьми муниципальных образованиях. По данным АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», в течение 12 месяцев задолженность теплоснабжающих организаций увеличилась на 44% и к 1 сентября составила 765 млн рублей.

Таким образом, риску отсутствия горячего водоснабжения и отопления подвергались жители 1573 жилых многоквартирных домов и 221 социально значимый объект, в числе которых школы, детские сады и больницы.

Кроме того, в октябре компанию, которая является поставщиком тепла, потребовали обанкротить за долги после старта отопительного сезона. Иск к ООО «Управляющая компания «Нижегородская областная коммунальная компания», которое является «дочкой» правительственного АО «Нижегородская областная коммунальная компания», поступил в Арбитражный суд региона. Иск был подан компанией АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», сумма претензий составляет 1,115 млн рублей. О своих намерениях потребовать банкротства должника АО заявило еще в конце сентября. Тогда же сообщалось, что долг ООО за десять месяцев превысил 76 млн рублей.

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