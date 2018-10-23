Оттава, 23 октября, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран «большой семерки» выступили с заявлением по «делу Хашогги», 23 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Согласно заявлению G7, страны «самым решительным образом» осуждают убийство журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле и требуют провести тщательное расследование преступления.

По мнению глав МИД «семерки», озвученные Эр-Риядом версии гибели Хашогги «оставляют без ответа многие вопросы».

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