Эрдоган: Эр-Рияд должен открыть данные об организаторах убийства Хашогги

Анкара, , 13:24 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал 23 октября Саудовскую Аравию раскрыть информацию о том, кто именно отдал приказ о «варварском убийстве» оппозиционного журналиста Джамаля Хашоггги в консульстве королевства в Саудовской Аравии, сообщает американское агентство Associated Press.

С таким заявлением Эрдоган выступил в парламенте страны. Он подчеркнул, что все причастные к этому убийству — от заказчиков до исполнителей — должны быть наказаны, невзирая на их политический статус.

Спросив о том, где именно находится тело убитого журналиста, он указал на то, что Саудовская Аравия использовала двойника журналиста для отвлечения внимания.