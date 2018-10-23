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Эрдоган: Эр-Рияд должен открыть данные об организаторах убийства Хашогги

Политика

Наказать необходимо всех – от заказчиков до исполнителей

Анкара, 23 октября 2018, 13:24 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал 23 октября Саудовскую Аравию раскрыть информацию о том, кто именно отдал приказ о «варварском убийстве» оппозиционного журналиста Джамаля Хашоггги в консульстве королевства в Саудовской Аравии, сообщает американское агентство Associated Press.

С таким заявлением Эрдоган выступил в парламенте страны. Он подчеркнул, что все причастные к этому убийству — от заказчиков до исполнителей — должны быть наказаны, невзирая на их политический статус.

Спросив о том, где именно находится тело убитого журналиста, он указал на то, что Саудовская Аравия использовала двойника журналиста для отвлечения внимания.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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