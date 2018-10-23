Вашингтон, 23 октября, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Министерство финансов США ввело новые санкции против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ответ на нападения в Афганистане, 23 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы*

Санкции казначейства США введены против восьми человек, связанных с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — четверых афганцев, двоих пакистанцев и двоих иранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября афганские боевики убили начальника полиции провинции Кандагар, во время покушения был ранен бригадный генерал армии США Джеффри Смайли.

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