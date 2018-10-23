Уфа, 23 октября, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Финансовые проблемы ГУП «Башавтотранс», чьего руководителя Разима Махиянова 22 октября 2018 года уволили за многочисленные претензии к работе, могут привести к расторжению контракта на поставку автобусов НЕФАЗ. Соответствующий иск к предприятию подало АО «Сбербанк Лизинг», а среди причин расторжения договора финансовой аренды (лизинга) — неисполнение «лизингополучателем обязательств по оплате лизинговых платежей более двух месяцев подряд». Помимо этого, компанию планируют обязать вернуть истцу принадлежащие на праве собственности автобусы, число которых пока неизвестно. Слушания этого дела начнутся 19 ноября 2018 года, но это далеко не единственные претензии к компании. Налоговая служба доначислила ГУП «Башавтотранс» НДС за 2013, 2014 годы в сумме свыше 18,24 млн рублей, а антимонопольное ведомство обнаружило нарушения при закупке крупной партии дизельного топлива. ИА REGNUM проанализировало ситуацию на ГУП «Башавтотранс».

Адливанкин Самуил Яковлевич. Трамвай Б. 1922

Напомним, на совещании 22 октября 2018 года назначенный вместо ушедшего в отставку Рустэма ХамитоваРадий Хабиров потребовал немедленно уволить директора ГУП «Башавтотранс». В тот же день вместо Разима Махиянова был назначен глава уфимского филиала «Башавтотранса» Надир Самиев.

Среди претензий к Махиянову звучали жалобы о закрытии автовокзалов, автотранспортных предприятий, срывы графиков пассажирских перевозок. Также в минус ему записали и то, что за 2018 год убыток предприятия вырос в 2,5 раза, к тому же есть сведения о немотивированной продаже имущества автотранспортного предприятия, а при назначении глав подразделений «Башавтотранса» и вовсе прослеживается возможная коррупционная составляющая.

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Проблемы здравоохранения и неудовлетворительной работы общественного транспорта в Уфе были подняты еще 15 октября на оперативном совещании. Радий Хабиров обратил внимание членов кабинета министров на неудовлетворительную работу транспорта в Уфе и потребовал решить проблему нелегальных перевозок.

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ГУП «Башавтотранс» — на сегодня является крупнейшим предприятием Башкирии, объединившим под своим «крылом» 20 филиалов, 23 транспортных колонны в разных населённых пунктах республики, 19 автовокзалов, одну автостанцию и 47 кассовых пунктов. История предприятия исчисляется с 1921 года, но регулярные перевозки в Уфу оно открыло в 1924 году. Ежедневно автобусы ГУП выполняют около 9 тыс. рейсов и перевозят 250 тыс. пассажиров по различным, в том числе межобластным, маршрутам. 23% пассажиров — это льготные категории.

На официальном сайте компании отмечается, что «за последнее время произошла существенная модернизация автопарка за счет приобретения новейших моделей автобусов НЕФАЗ, оснащенных газовыми двигателями нового поколения, отвечающих всем экологическим требованиям». Так, с 2014 по 2016 год новых автобусов марки НЕФАЗ 5299−30−51, работающих на компримированном природном газе (метан), было приобретено 181 единица, а общий автопарк составил свыше 1,5 тыс. единиц.

Но, похоже, часть автобусов ГУПу придётся вернуть. Если он, конечно, не сможет отбиться от иска АО «Сбербанк Лизинг». Последнее 4 октября 2018 года обратилось в Арбитражный суд Башкирии с иском «о расторжении контракта №ОВ/К-11 406−07−01 от 30.12.2014 года на оказание услуг по приобретению автобусов (НЕФАЗ 5299−30−51) на основании договора финансовой аренды (лизинга) по заказу ГУП «Башавтотранс» Республики Башкортостан в соответствии со ст. 619 ГК РФ в связи с неисполнением лизингополучателем обязательств по оплате лизинговых платежей более двух месяцев подряд» и «об обязании возвратить истцу принадлежащие на праве собственности» автобусы. Точное число истребуемых транспортных средств пока неизвестно. Предварительные слушания по данному делу назначены на 19 ноября 2018 года.

В 2018 году больше всего претензий к ГУП имело ООО «Башнефть-розница». За сентябрь — октябрь 2018 года компания подала восемь исков к госпредприятию на разные суммы. Например, 1 октября 2018 года подан иск на сумму 1 313 098,77 рубля, который суд начнёт рассматривать 19 ноября 2018 года. А в конце октября будут рассмотрены претензии по долгу в 2 796 389,46 рубля.

Но не только с частными компаниями на сегодня судится ГУП. Претензии к предприятию есть у УФАС по Башкирии, не рассмотрен спор и с налоговым органом, есть претензии и у одного из республиканских министерств.

Спор с межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Башкирии, если закончится не в пользу автоперевозчика, увеличит его долги на более чем 18,24 млн рублей. Предприятие пытается признать недействительным решение налоговой службы о привлечении его к ответственности за совершение налогового правонарушения от 26.09.2016 года «в части доначисления НДС за 2013, 2014 годы в сумме 18 240 010 рублей». Спор суд рассмотрит 2 ноября 2018 года.

Конфликт с УФАС по Башкирии касается закупки 1 633 000 литров дизельного топлива в 2017 году, при проведении которой антимонопольное ведомство обнаружило нарушения и потребовало отменить все протоколы. Ведомству не понравилось, что госзаказчик территориально ограничил в техзадании удаленность места оказания услуг — не более 1 километра от местонахождения филиала на улице Цветочная, 1 в Уфе. Это привело к ограничению круга участников.

«Стационарные автозаправочные станции, расположенные на расстоянии не более 1 километра от филиала заказчика, находящегося по адресу РБ, г. Уфа, ул. Цветочная, 1, в том виде, в котором оно указано, принадлежат исключительно ПАО АНК «Башнефть», — отмечается в материалах суда.

ГУП пыталось обжаловать решение УФАС по Башкирии, но суд отклонил претензии. А 17 октября 2018 года была возвращена и апелляционная жалоба.

Напомним, в ПАО АНК «Башнефть» 57,66% доли в уставном капитале принадлежат ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». А единственная заявка на спорный тендер поступила от ООО «РН-КАРТ», участниками которой являются АО «РН-Столица» и АО «НК «Роснефть-Ставрополье».

Были в 2017 году к ГУП претензии и у Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. ГУП привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 11.33 КоАП РФ «за нарушение, выразившееся в осуществлении перевозки пассажиров в количестве десяти человек в межрегиональном сообщении по маршруту №543 г. Октябрьский — г. Набережные Челны» при «отсутствии карты маршрута регулярных перевозок, чем был нарушена часть 3 статьи 35 Закона № 220-ФЗ». Попытка обжаловать привлечение к ответственности завершилась возвратом заявления.

Не всё гладко у государственного автоперевозчика и с республиканскими властями. В августе 2018 года министерство земельных и имущественных отношений Башкирии подало к ГУП три иска о взыскании различных сумм задолженности по договорам аренды. 17 октября 2018 года суд взыскал неустойку «в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору аренды». Сумма небольшая, всего 13,2 тыс. рублей, но она показательна и говорит о нарушении обязательств со стороны ГУП.

Еще два иска от министерства не рассмотрены до конца. По ним с компании «Башавтотранс» также пытаются взыскать долги по договорам аренды. При этом общая сумма задолженности превышает 0,5 млн рублей и возникла с 2012 года. Например, 7 ноября суд должен рассмотреть иск «о взыскании задолженности по договору аренды № РБ15−10 от 10.12.2010 года за период с марта 2012 года по июль 2018 в размере 534 411,8 рубля, пени в размере 14 206,18 рубля за период с 12.03.2012 по 10.08.2018 года».

Вот с такими проблемами предстоит столкнуться новому директору ГУП, и это лишь небольшая их часть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый директор транспортного госпредприятия должен будет за неделю подготовить антикризисный план по сохранению компании, а также финансово-экономический прогноз до 2022 года.