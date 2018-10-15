Врио главы Башкирии займется нелегальными перевозчиками и дефицитом врачей

Уфа, , 22:56 — REGNUM Вновь назначенный врио главы Башкирии Радий Хабиров провел оперативное совещание в правительстве республики. В частности, обсуждались проблемы здравоохранения и неудовлетворительной работы общественного транспорта в Уфе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Так, Хабиров обратил внимание членов кабинета министров на неудовлетворительную работу транспорта в столице республики и потребовал решить проблему нелегальных перевозок.

«Сколько времени вам нужно? Я людям ответил, что нелегальных перевозчиков больше не будет», — заявил руководитель Башкирии, обращаясь к врио главы администрации Уфы Салавату Хусаинову.

Обсуждая проблему нехватки объектов социальной инфраструктуры для жителей новостроек Хабиров отметил, что поликлиники и другие социальные объекты должны появляться в том числе за счет инвесторов, ведущих строительство.

Также Хабиров назвал недопустимым затягивание строительства новых корпусов онкологического и кардиологического диспансеров.

Кроме того, обсуждался вопрос нехватки медицинских кадров и недостаточности закупок лекарственных средств для льготных категорий граждан. Врио главы Башкирии констатировал, что дефицит узких специалистов — педиатров, ЛОР-врачей, невропатологов — характерная проблема для многих регионов.

«Но этим надо заниматься. Когда в почту приходят сообщения о том, что люди сутками, неделями не могут попасть к врачу, а потом умирают, — это преступление», — заключил Хабиров.

По итогам совещания перед ответственными лицами были поставлены конкретные сроки для решения обсуждавшихся вопросов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущий глава Башкирии Рустэм Хамитов возглавлял регион с 2010 года, ушел в отставку по собственному желанию 12 октября. Врио главы республики был назначен Радий Хабиров, который на тот момент являлся мэром подмосковного города Красногорска.

13 октября Хамитов на заседании Курултая республики заявил, что уходит из политики. По его словам, с 2010 года республика стала более свободной. Новой команде и лично врио главы Радию Хабирову Рустэм Хамитов будет пытаться помогать. То же самое он призвал делать и своих теперь уже бывших коллег. Как отмечает экс-глава, нужно быстро пройти переходный период и заняться реализацией проектов.

В этот же день Хабиров был официально представлен жителям республики. Он вручил Хамитову орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан».