После требования врио главы Башкирии сменился руководитель «Башавтотранса»

Уфа, , 23:32 — REGNUM После заявления врио главы Башкирии Радия Хабирова о необходимости увольнения руководителя ГУП «Башавтотранс» глава предприятия Разим Махиянов ушел в отставку. ГУП возглавил Надир Самиев, который ранее занимал пост директора УПАТП № 1 — уфимского филиала предприятия, сообщили ИА REGNUM в госкомтрансе республики.

Самиев возглавил предприятие в статусе исполняющего обязанности. В течение недели он должен подготовить антикризисный план по сохранению ГУП, финансово-экономический прогноз до 2022 года.

Самиев окончил Башкирский сельскохозяйственный институт по специальности механизация сельского хозяйства в 1991 году, в 2015 году — Восточно-экономическую юридическую гуманитарную академию по специальности юриспруденция. С 1993 по 1996 год работал в должности инженера отдела снабжения и главного инженера на предприятиях Уфы. С 1996 по 2015 год проходил службу в органах внутренних дел МВД по Башкирии, вышел в отставку в должности начальника управления организации тылового обеспечения МВД в звании полковник полиции. Возглавлял уфимский филиал «Башавтотранса» с 2015 года по настоящего времени.

ИА REGNUM напоминает, на оперативном совещании в правительстве 22 октября врио главы Башкирии Радий Хабиров потребовал немедленно уволить директора ГУП «Башавтотранс» и предложить кандидатуры тех, кто сможет исправить негативную ситуацию, сложившуюся на предприятии.

По его словам, от руководителей муниципалитетов поступают жалобы по вопросам работы предприятия: закрываются автовокзалы, автотранспортные предприятия, срываются графики пассажирских перевозок. Хабиров добавил, что за период с начала 2018 года убыток предприятия вырос в 2,5 раза. Есть информация о немотивированной продаже имущества АТП. Кроме того, при выборе руководства подразделений «Башавтотранса» прослеживается возможная коррупционная составляющая.