Воронеж, 23 октября, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Прокуратура Воронежской области не установила оснований для принятия мер прокурорского реагирования в связи с выплатой 23 окладов теперь уже бывшему заместителю губернатора Воронежской области Юрию Агибалову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов 23 октября.

Константин Трутовский. Помещики-политики.1864

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября, после скандала вокруг выплаты «23 окладов» при увольнении Юрий Агибалов сам обратился в прокуратуру области с просьбой проверить законность этих выплат.

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«Прокуратурой области проведена проверка по обращению Юрия Агибалова по вопросу законности назначения ему единовременного денежного вознаграждения в размере 23 должностных окладов. Основания для принятия мер прокурорского реагирования не установлены», — сообщил представитель прокуратуры.

Напомним, скандал разразился в конце сентября. В телеграм-канале «Незыгарь», а затем и в СМИ появилась информация о выплатах вице-губернатору Юрию Агибалову в связи с выходом на пенсию. При этом, как сообщалось, после увольнения Агибалов был переназначен на ту же должность. Как сообщил 1 октября, комментируя ситуацию журналистам, губернатор Александр Гусев, речь шла о выплате 23 единовременных вознаграждений в 11 тыс. рублей, всего 223 тыс. Что касается переназначения, то, по словам Гусева, решение временное, до 8 октября. В этот день Агибалов действительно был уволен из правительства региона.

Отметим, что опрошенные ИА REGNUM эксперты усомнились в моральной стороне дела, хотя и отмечали, что сами по себе выплаты были произведены в рамках действующего регионального законодательства (выплаты чиновникам при выходе на пенсию предусмотрены во многих российских регионах).

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