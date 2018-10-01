«Золотые парашюты» в Воронеже: дело не в замгубернатора, дело – в системе

Воронеж, , 18:22 — REGNUM Депутаты Воронежской областной думы должны пересмотреть принятое постановление о «золотых парашютах» для региональных чиновников. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявила экс-депутат Воронежской городской думы Галина Кудрявцева, комментируя скандал вокруг получения вознаграждения заместителем губернатора Юрием Агибаловым. По мнению депутата, дело не в получении вознаграждения отдельным чиновником, а в системе, созданной в регионе несколько лет назад.

«Я не понимаю, почему говорят об одном Агибалове. Это не в нем проблема, а проблема в том, что с подачи правительства региона появилось такое решение Воронежской областной думы. Сейчас депутаты должны вернуться и посмотреть, насколько это этично, и пересмотреть, что они раньше напринимали. Эти «золотые парашюты», которые упорно путают с пенсией, могут достигать от 1 млн до 10 млн рублей, смотря какая была зарплата», — сказала Галина Кудрявцева.

По мнению бывшего городского депутата, областные «народные избранники» были заинтересованы в принятии этого документа.

«В областной думе сидели такие же заинтересованные депутаты, которые по окончании депутатский полномочий, выходя на пенсию, тоже получили «золотые парашюты». Многие депутаты получили «золотые парашюты», и для этого они тоже должны были покидать постоянную основу и возвращаться снова, чтобы получать огромные зарплаты. Поэтому дело не в Агибалове, а дело в системе, которая была заведена при Алексее Гордееве. То, что они получают большие пенсии, — это федеральная норма, а не придумка Воронежской области. А вот такие большие «золотые парашюты», так в Воронежской областной думе к этому могли подойти иначе и не допускать такого колоссального расслоения между людьми», — считает Галина Кудрявцева.

При этом Галина Кудрявцева выступает за сохранение поста за Юрием Агибаловым, по мнению собеседницы ИА REGNUM, поднятая волна народного возмущения — признак того, что кому-то очень важно, чтобы замгубернатора был уволен.

«Если такие большие пенсии у государственных служащих, то их выгодно оставлять на работе, пока он не умрет на ней, если он специалист хороший. Потому что тогда он не будет получать эту пенсию, а будет получать только пенсию по старости. А получается, что если Агибалов уйдет, то он будет получать огромную пенсию, но на его место найдут другого человека, который будет получать такой огромный оклад. Понимаете, насколько это невыгодно? Выгодно было бы держать Агибалова на службе и не платить эту пенсию, но мы теперь еще одного возьмем. Везде нужно смотреть, насколько это разумно. Мы и специалиста, лучше, чем Агибалов, не получим, и денег в два раза больше потратим», — заявила Кудрявцева.

ИА REGNUM напоминает, что в Воронежской области активно обсуждается ситуация с «золотым парашютом» заместителя губернатора Юрия Агибалова. 14 сентября он был уволен в связи с истечением срока полномочий и по собственной инициативе. На следующий день ему были назначены 23 единовременные выплаты по 11 тыс. — всего 223,9 тыс. рублей. Однако уже 17 сентября Агибалов был переназначен на должность, вместе с остальными членами правительства. 1 октября губернатор Воронежской области Александр Гусев, комментируя ситуацию, сообщил, что переназначение, по сути, формально — Агибалов покинет пост 8 октября, когда будет сформирован новый состав правительства.

Добавим также, что, как пояснил сегодня же глава региона, региональная норма закона, в соответствии с которой и выплачивается вознаграждение чиновникам, достигшим определенного стажа, была принята еще в 2005 году.

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