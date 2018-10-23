Вашингтон, 23 октября, 2018, 11:40 — ИА Регнум. В мире нет такой страны, военные которой хотели бы встретиться на театре военных действий с российским зенитно-ракетным комплексом С-400. Об этом пишет The National Interest.

ИА REGNUM С-400

По мнению экспертов издания, несмотря на то, что США угрожают ввести санкции против стран, желающих купить С-400, интерес к этим системам не угасает. Также издание отмечает, что соглашения на покупку указанной системы Россия заключила с Индией и Китаем.

Напомним, предшественником С-400 является комплекс С-300, разработка которого началась в Советском Союзе еще в 1960-х годах. В 1978 году С-300 приняли на вооружение. Следует отметить, что система С-400 стала еще более смертоносной по сравнению с предыдущей моделью.

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Новый комплекс может обнаружить практически любую воздушную цель и задействовать четыре разных типа боеприпасов, что делает С-400 почти полноценной эшелонированной системой ПВО.

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