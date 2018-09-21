Американские СМИ назвали «божественное» оружие России

Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Россия модернизирует свое «божественное» оружие — артиллерийские крупнокалиберные системы, сообщает The National Interests.

В материале под заголовком «Большие пушки снова здесь» говорится, что Москва после долгого перерыва вновь модернизирует своего «бога войны» — тяжелую артиллерию. Речь идет о 240-миллиметровом миномете 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровой гаубице 2С7 «Пион», которые могут стрелять ядерными снарядами.

«2С4 «Тюльпан» модернизируют для того, чтобы интегрировать в современные российские системы управления и внедрить улучшенные системы связи и управления огнем», — пишет издание.

При этом в Пентагоне до сих пор не понимают, зачем Россия решила модернизировать свое старое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские СМИ сообщили, что российский многофункциональный истребитель поколения 4++ Су-35 стал «худшим из возможных кошмаров» для американских военных летчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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