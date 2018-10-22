POMED Джамаль Хашогги

Стамбул, Турция, 23 октября, 2018, 01:55 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой в день исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги в генкосульстве Саудовской Аравии из здания выходит похожий на него человек, опубликовал телеканал CNN.

Предположительно, это был один из соучастников ликвидации журналиста. Он, как отмечает телекомпания, одет в костюм Хашогги, у него фальшивая борода и очки. На видео он покидает здание диппредставительства через черный ход.

Телеканал утверждает, что этот человек — участник той группы из 15 саудитов, о которой стало известно в первые дни после исчезновения Хашогги. Названо имя «двойника» — Мустафа аль-Мадани.

Добавим, что весь этот маскарад, по предположению СNN, был нужен, чтобы мнимого Хашогги увидели в городе и не пытались искать его в здании генконсульства, где откуда он так и не вышел 2 октября 2018 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследование убийства Хашогги в Стамбуле продолжается. Турецкая полиция собиралась провести обыск автомобиля генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, но не получила разрешения от Эр-Рияда.

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