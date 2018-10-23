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Эр-Рияд не разрешил турецкой полиции обыскивать автомобиль генконсульства

Политика

Автомобиль стоит на парковке в Султангази уже две недели

Стамбул, Турция, 23 октября 2018, 00:52 — REGNUM  Разрешения на обыск автомобиля генконсульства Саудовской Аравии в рамках дела об убийстве журналиста Джамаля Хашогги не получила полиция Турции от Эр-Рияда, передает телеканал NTV.

Уточняется, что полиция Стамбула собиралась провести осмотр машины, зарегистрированной на саудовское генконсульство: транспортное средство находится в одном из районов города — в Султангази — на подземной парковке.

Автомобиль стоит в Султангази уже две недели — с того момента, как его пригнал на парковку водитель генконсульства. В рамках расследования на осмотр машины приехала следственная группа, но открыть двери Эр-Рияд не разрешил, и правоохранители смогли лишь заглядывать в окна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело Хашогги расследуется уже три недели. Два дня назад Эр-Рияд признал, что журналист мертв: он погиб в ходе конфликта в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Саудовский генконсул Мухаммед аль Утейби спешно уехал из Турции. В Эр-Рияде в ходе скандала прошли громкие отставки.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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