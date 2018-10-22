Токсово, Ленинградская область, 22 октября, 2018, 23:06 — ИА Регнум. Очередной муниципальный чиновник задержан по подозрению в коррупционном преступлении в Ленинградской области. На этот раз возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» в прилегающем к Петербургу Всеволожском районе Ленобласти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Глава муниципалитета подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщили вечером 22 октября в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

По версии следствия, 21 октября в поселке Токсово глава администрации получил 300 тысяч рублей из общей суммы взятки в 2 млн рублей. Деньги предназначались чиновнику за подписание актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и о затратах по восстановлению канализационно-очистных сооружений в Токсово.

Во время выполнения следственных действий муниципалу стало плохо, и его увезли в больницу. Тем не менее, правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства и документы, представляющие интерес для следствия.

Продолжается выяснение всех обстоятельств преступления, а также установление соучастников коррупционного преступления.

Как заявил в связи со случившимся вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора и правительства Ленинградской области Игорь Петров, администрация региона взаимодействует с правоохранительными органами и оказывает полное содействие при проведении следственных действий в отношении лиц, подозреваемых в коррупционных преступлениях.

«В области нет «неприкасаемых» <…> все, допустившие нарушения, понесут неотвратимую ответственность», — подчеркнул Игорь Петров.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», обвиняемого в получении взятки. Вместе с ним по уголовному делу проходит местный житель, который, как считает следствие, был посредником при получении денег чиновником. Оба были задержаны органами ФСБ в декабре 2017 года.

Отметим, что Всеволожский район относится к числу самых благополучных в регионе, а Подпорожский является наиболее «депрессивным». Однако суть преступлений чиновников от этого, как видим, не меняется.

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Добавим, экс-глава администрации одного из поселений Всеволожского района и ее бывшие подчиненные подозреваются в получении взятки на общую сумму более 30 млн рублей. Подношением со стороны бизнеса стали девять квартир в новых домах и 2 млн рублей «на карманные расходы».