Бразилиа, 22 октября, 2018, 21:20 — ИА Регнум. Согласно опросу поллстера MDA, победителем предстоящих президентских выборов в Бразилии станет Жаир Болсонару — кандидат от Социал-либеральной партии, уже известный как «бразильский Трамп», 22 октября передает агентство Reuters.

Senado Federal Жаир Болсонару

По опросу MDA, за Болсонару готовы проголосовать 57% избирателей, за его противника, кандидата от Партии трудящихся Фернандо Аддада — 53%.

Болсонару лидирует и по ранее проводившимся опросам — поллстеры Ibope и Datafolha предрекают «правому популисту» победу с 59% голосов, BTG/FSB — с 60% голосов.

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