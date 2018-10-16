Победителем выборов в Бразилии станет Жаир Болсонару — опрос

Бразилиа, , 08:01 — REGNUM Кандидат в президенты Бразилии от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару имеет больше шансов на победу во втором туре выборов, чем его соперник, пишет газета Le Figaro.

Согласно опросу, проведенному институтом исследования общественного мнения Ibope, 59% респондентов будут голосовать за Болсонару. За кандидата от Партии трудящихся Фернандо Аддада — 41%. Опрос проводился 13−14 октября среди 2506 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, второй тур президентских выборов в Бразилии состоится 28 октября. В первом туре Болсонару получил 46%, Аддад — 29%.

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