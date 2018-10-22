Москва, 22 октября, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Ранее сообщалось, что российские военные окажут помощь в деле восстановления армии Центрально-Африканской Республики, создав представительство Минобороны РФ при военном ведомстве ЦАР. Также российскому военному ведомству поручено вести переговоры с властями ЦАР и подписать соглашение от имени правительства России.

Kremlin.ru Владимир Путин с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой

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Россия активно вовлекается в дела ЦАР, причем как в рамках официальной военной помощи и за счёт отправки туда военных инструкторов, так и в рамках привлечения частной военной компании «Вагнер».

Чем объясняется такой интерес к этой стране, пока судить сложно. Однако можно уже с уверенностью сказать, что Россия успешно конкурирует с Францией за влияние в этом регионе.

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