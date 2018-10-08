Минобороны РФ восстановит армию Центральноафриканской Республики

Москва, , 23:28 — REGNUM Российские военные окажут помощь в деле восстановления армии Центральноафриканской Республики, создав представительство МО РФ при военном ведомстве ЦАР.

Документ об одобрении данного проекта председателем правительства РФ опубликован 8 октября на портале правовой информации.

«Одобрить представленный Минобороны РФ согласованный с МИДом России проект соглашения между правительством РФ и правительством ЦАР о создании представительства Минобороны РФ при министерстве национальной обороны и восстановлении армии ЦАР», — указано в тексте документа.

Проект соглашения предусматривает оказание российской стороной содействия в военной и военно-технической сфере, обучение центральноафриканских военных эксплуатации и пользованию российской техникой и вооружением.

Представительство Минобороны РФ будет оплачиваться российской стороной. Пять сотрудников представительства и члены их семей, находящиеся на территории ЦАР, останутся под российской юрисдикцией. Сотрудники не будут принимать участие в боевых действиях, а власти ЦАР обязуются обеспечить их безопасность.

Российскому военному ведомству поручено вести переговоры с властями ЦАР и подписать соглашение от имени правительства России.

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