Москва, 22 октября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Москва заинтересована в плотной внешнеполитической координации с африканскими партнерами в ООН, на других многосторонних площадках и выступает, в частности, за дальнейшее углубление диалога «БРИКС +Африка». Об этом сегодня, 22 октября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с приветственным словом к участникам пленарного заседания форума «Россия — Африка» в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Сегодня Африка для России — надежный партнёр, — отметил глава МИД РФ. — Наши связи с государствами континента носят самоценный характер и не зависят от колебаний международной конъюнктуры».

При этом глава российского внешнеполитического ведомства высказал уверенность в том, что «наши африканские друзья» придерживаются таких же позиций. Министр констатировал расширение межпарламентских связей между РФ и странами Африки, активизацию торгово-экономических обменов, а также заявил о реализации проектов в военно-технической сфере, программ в области здравоохранения, образования, культуры.

«Я убеждён, что усилия на этих и других направлениях будут наращиваться», — сказал Сергей Лавров.

Напомним, общественный форум «Россия — Африка», который проходит 22 октября в Москве, организован Всемирной ассоциацией выпускников российских вузов и НКО «Союз «Африканская деловая инициатива». На форум приглашены видные российские и африканские политические и общественные деятели, представители научных кругов, бизнес-сообщества, студенческих и молодежных организаций.

Участники мероприятия обменяются мнениями по актуальным вопросам развития отношений России со странами Африки, их состоянию и перспективам, в том числе в политической, торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах.

Добавим, что форум является подготовительным мероприятием к саммиту России со странами Африканского континента.