Москва, 22 октября, 2018, 10:03 — ИА Регнум. В ближайшие дни в Москве синоптики ожидают резкое падение атмосферного давления. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

В метеослужбе отметили, что в период с 23 по 25 октября в столице России показатель атмосферного давления снизится на 30 мм — до уровня в 725 мм рт. столба. Начиная со вторника, 23 октября, в регионе ночью столбики термометров будут опускаться ниже нулевой отметки, поэтому возможно выпадение первого снега.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики уведомили, что в Москве постепенно заканчивается сезон бабьего лета и осень возвращает свои утраченные права.

Читайте также: «Осень возвращает утраченные права»: синоптики о погоде в Москве