«Осень возвращает утраченные права»: синоптики о погоде в Москве

Москва, , 08:50 — REGNUM Сезон бабьего лета в Москве постепенно заканчивается, и осень постепенно возвращает свои утраченные права, сообщают «Метеовести».

Сегодня, 19 октября, днем в Москве облачно с прояснениями, к вечеру местами возможен небольшой кратковременный дождь. Воздух прогреется до +16 градусов, по области — до +18.

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Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4−9 м/с, атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 мм рт. ст.

Напомним, по данным синоптиков, с приближением выходных 20 и 21 октября на европейской территории России закончится период теплой, ясной и сухой погоды. К воскресенью 21 октября столбики термометров днем в столице покажут +7…+9 °С.

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