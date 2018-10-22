Вашингтон, 22 октября, 2018, 09:09 — ИА Регнум. На фоне того, как Саудовская Аравия признала факт гибели оппозиционного властям Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги и возложила ответственность за произошедшее на сотрудников спецслужб, действовавших якобы по собственной инициативе, США не должны верить в ложь Эр-Рияда и признать непосредственную ответственность руководство королевства за это шокирующее преступление, пишет редакция американского издания National Review.

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Через 19 дней после исчезновение Хашогги в Стамбуле Эр-Рияд наконец признал очевидное: Хашогги действительно убит группой сотрудников спецслужб королевства, действовавших по собственной инициативе. За этим признанием последовало целое представление, в ходе которого был отправлен в отставку и арестован целый ряд официальных лиц королевства.

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Едва ли можно считать такое алиби властей Саудовской Аравии убедительным. Очевидно, что подобная версия событий выбрана с одной единственной целью: снять какую бы то ни было ответственность с наследного принца Мухаммеда бин Салмана за убийство и тем самым сохранить возможность для продолжения отношений между королевством и США. И все указывает на то, что президент Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео согласились с предложенной Эр-Риядом версией.

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При этом, отмечает издание, достаточно свидетельств, указывающих, что убийство Хашогги было результатом продуманной операции, осуществленной при поддержке наследного принца. В частности, есть видео с камер наблюдения, на которых видно, как группа оперативников из Саудовской Аравии не только прибывает в Стамбул, но и заходит за несколько часов до прихода Хашогги. Некоторые из них являются членами ближнего круга наследного принца, в том числе его ближайшие советники, и мало что происходит в королевстве без одобрения наследного принца. Иными словами, заявления о том, что наследный принц не знал о действиях своего ближайшего окружения, вознамеревшегося убить одного из самых значительных критиков властей, смехотворны.

Бессмысленно делать вид, что Саудовская Аравия представляет собой нечто иное, чем она является на самом деле: страной, в которой правит диктаторский религиозный режим, возглавляемый фундаменталистами. Жесткие и репрессивные меры, направленные на консолидацию действующей власти, — обычное дело для страны. Более того, опека над Меккой обеспечивает Саудовской Аравии огромный престиж в исламском мире, а также вызывает зависть у Ирана и Катара, тогда как огромные запасы нефти дают стране возможность играть ключевую роль на международной арене. Благодаря наличию общих интересов сотрудничество Эр-Рияда с Вашингтоном является фундаментом ближневосточной стратегии США.

Тем не менее общность интересов не означает общность ценностей. Королевство, в котором лишь недавно было разрешено женщинам садиться за руль, — глубоко нелиберальное государство, на протяжении долгого времени финансировавшее радикальный суннитский ислам в рамках своего противостояния с шиитским Ираном. Такая поддержка привела к дестабилизации других стран и повышению террористической угрозы на Западе. Отношения США с Эр-Риядом важны, но подход Вашингтона должен строиться на четких целях и ограничиваться исключительно областей взаимных интересов. К этому не относится признание смехотворной истории о смерти Хашогги.

Все же, к сожалению, у нынешнего режима в Саудовской Аравии нет хорошей альтернативы. Без него на месте королевства окажется хаос, иранская марионетка или еще более радикальный ваххабитский режим. Кроме того, если, как призывают многие, порвать с Эр-Риядом, может быть нанесен удар по антииранскому альянсу, который так долго выстраивали США, и безопасности других союзников Вашингтона в регионе.

На этом фоне уместным оказывается вопрос о том, каким же должен быть подход США к Саудовской Аравии. Издание отмечает, что США должны сделать так, чтобы Эр-Рияд заплатил достаточно ощутимую цену за свое масштабное пренебрежение международными нормами. Реакция США должна напомнить Саудовской Аравии, что главенство в отношениях принадлежит Вашингтон. Но действия США не должны приводить к фундаментальному разрыву альянса.

Поэтому очевидным шагом стало бы введение санкций против официальных лиц, причастных к убийству журналиста, а также приостановка продажи оружия королевству, по меньшей мере, на какое-то время. Вашингтон также может прекратить поддержку войны в Йемене. Прежде же всего Трамп и его администрация должны признать, что ответственность за убийство оппозиционного журналиста несет лично наследный принц. Продолжать же разговоры о том, что он реформатор, которого подставили свои же подчиненные, — значит покрывать убийство.