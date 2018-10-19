Трамп: Джамаля Хашогги, похоже, уже нет в живых

Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Пропавший в Стамбуле (Турция) оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги, вероятно, мертв, заявил американский президент Дональд Трамп, передает телекомпания CNN.

Комментируя вероятную гибель журналиста, Трамп сказал, что «это очень грустно».

Напомним, окончательного подтверждения гибели Хашогги, пропавшего в Стамбуле 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии, пока нет. Рассматривается версия его убийства. В СМИ сообщалось, что журналиста, вероятно, пытали, а затем убили его соотечественники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября американский конгрессмен Ллойд Додджетт заявил, что четыре десятка его коллег требуют от Трампа применить к Эр-Рияду санкции из-за расправы над Хашогги.

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