Эр-Рияд, 22 октября, 2018, 06:11 — ИА Регнум. Журналист Джамаль Хашогги стал жертвой излишнего усердия членов группы, намеревавшейся вернуть его на родину. Его нечаянно задушили в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По словам «высокопоставленного чиновника» из Эр-Рияда, в Стамбул были направлены 15 человек, которым предстояло мирным путем уговорить Хашогги вернуться в Саудовскую Аравию. При встрече в дипмиссии 59-летнему журналисту стали угрожать и заявлять, что вывезут его из страны накачанным наркотиками.

Хашогги стал сопротивляться и звать на помощь, из-за чего участники группы запаниковали, попытались закрыть ему рот, но задушили, не рассчитав сил. Один из участников операции вышел из консульства в одежде журналиста, чтобы попасть в камеры видеонаблюдения.

Тело Хашогги завернули в ковер и вывезли за 90 километров от Стамбула в лес, рассказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября при посещении саудовского консульства в Стамбуле. Только 20 октября власти королевства признали, что он погиб в здании дипмиссии. Утверждается, что между Хашогги и теми, с кем он встречался, произошла драка, и журналист получил смертельные травмы.

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