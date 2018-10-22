Эр-Рияд, 22 октября, 2018, 03:58 — ИА Регнум. Соболезнования родственникам погибшего в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги принесли король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Об этом сообщает Саудовское агентство печати.

Kremlin.ru Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд

Отмечается, что между саудовским королем и старшим сыном журналиста Салехом Джамалем Хашогги состоялся телефонный разговор. Монарх выразил членам семьи покойного свои соболезнования.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября журналист Джамаль Хашогги исчез, войдя в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти заявляли, что Хашогги покинул территорию дипмиссии, однако 20 октября всё же признали, что он погиб в генконсульстве. По версии саудовской стороны, журналист был убит в ходе некоего конфликта.

Однако турецкие власти якобы располагают доказательствами пыток и жесткой расправы над Хашогги. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подробности расследования по делу об убийстве Хашогги будут обнародованы 23 октября.

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