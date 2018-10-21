Дмитров , Московская область, 21 октября, 2018, 19:20 — ИА Регнум. В Дмитровском районе Подмосковья столкнулись два транспортных средства — автобус и маршрутка. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло в воскресенье, 21 октября, на 18 км трассы А108. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще около 10 получили различные травмы.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.

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