На трассе в Зауралье сгорел автобус

Курган, , 15:50 — REGNUM На трассе в Зауралье, на маршруте Курган-Звериноголовское №507 сгорел автобус. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании общественного транспорта поступило 21 октября 2018 года в 14:15 по местному времени (12:15 мск), и ликвидировано через 20 минут.

Водитель и пассажиры успели вовремя покинуть салон автобуса. Транспортное средство выгорело полностью. Причины возгорания устанавливаются.

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