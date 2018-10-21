В Кузбассе ВАЗ столкнулся с автобусом: погибли два человека

Кемерово, , 14:27 — REGNUM В Кемеровской области сегодня днём, 21 октября, столкнулись пассажирский автобус и ВАЗ-21 099.

Как сообщает «Газета Кемерова», авария произошла около 14:30 на первом километре автодороги Кемерово — Анжеро-Судженск в Кемеровском районе.

«В результате столкновения ВАЗ-21 099 и автобуса погибли 34-летний водитель легкового автомобиля и его пассажир — 15-летняя девочка», — уточняет издание, подчёркивая, что по данным ГУ МВД России по области, предварительно установлено, водитель легковушки не сменил резину на одном колесе, на повороте он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где боком столкнулся с выезжавшим на главную дорогу автобусом.

Обстоятельства и подробности ДТП в настоящее время уточняются.