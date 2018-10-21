Воскресенье, 21 Октября 2018 года
15:41:04 МСК

В Кузбассе ВАЗ столкнулся с автобусом: погибли два человека

Происшествия

Предварительно установлено, что водитель легковушки на повороте не справился с управлением и выехал на встречную полосу

Кемерово, 21 октября 2018, 14:27 — REGNUM  В Кемеровской области сегодня днём, 21 октября, столкнулись пассажирский автобус и ВАЗ-21 099.

Как сообщает «Газета Кемерова», авария произошла около 14:30 на первом километре автодороги Кемерово — Анжеро-Судженск в Кемеровском районе.

«В результате столкновения ВАЗ-21 099 и автобуса погибли 34-летний водитель легкового автомобиля и его пассажир — 15-летняя девочка», — уточняет издание, подчёркивая, что по данным ГУ МВД России по области, предварительно установлено, водитель легковушки не сменил резину на одном колесе, на повороте он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где боком столкнулся с выезжавшим на главную дорогу автобусом.

Обстоятельства и подробности ДТП в настоящее время уточняются.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на железнодорожных переездах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить