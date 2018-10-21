Анкара, 21 октября, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Детали расследования по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле будут обнародованы 23 октября. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия второй ветки беспилотной линии метро мегаполиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Я расскажу о деле Джамаля Хашогги на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития», — сказал президент страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле пропал обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогги. Власти Турции считают, что сотрудника СМИ убили, после чего останки были уничтожены.

Генпрокурор королевства Сауд аль-Муаджиб подтвердил факт убийства журналиста. По его словам, между журналистом и людьми, с которыми он встречался, якобы произошел конфликт, и в ходе драки сотрудник СМИ получил смертельные травмы.

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